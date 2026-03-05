El Gobierno de la Ciudad de México y la dirección del Metro se comprometieron a otorgar los recursos necesarios para dar mantenimiento preventivo, correctivo y mayor a la totalidad de los trenes, así como la compra de materiales y herramientas para la mejora de instalaciones fijas y vías, aseguró el líder del Sindicato Nacional del Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino.

Indicó que el anuncio de mil 500 millones de pesos para Línea 2 del Metro, que el gobierno local había anunciado, serán utilizados en su totalidad para mantenimiento de trenes, vías, tableros de control y cambio de cables, “no para asuntos estéticos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder sindical señaló que aún están pendientes las mejoras laborales de 8 mil trabajadores del gremio, tema que será discutido en una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Detalló que en la reunión del 28 de febrero, la Secretaría de Administración y Finanzas y la dirección del Metro se comprometieron a otorgar los recursos necesarios para lleva a cabo el mantenimiento total de 391 trenes que operan en la red, excepto de las líneas 1 y 12.

“Estamos solicitando para el mantenimiento de todos los trenes que contamos, para dar un mantenimiento general, que ya tienen mucho kilometraje recorrido. Se comprometió el gobierno, el secretario de Finanzas [Juan Pablo de Botton], de que se darían el presupuesto necesario para llevar a cabo estos requerimientos”, apuntó.

“Todos los trenes, excepto los de la Línea 12 y Línea 1, que son los nuevos. Pero todos los demás necesitan mantenimiento preventivo, correctivo y mantenimiento mayor en la mayoría de sus casos. Tenemos el proyecto de cada uno y sabemos perfectamente qué le falta a cada uno de los trenes, cuántos kilómetros ha recorrido y cuánto tiempo se ha dejado de dar el mantenimiento”, abundó.

Fernando Espino precisó que la jefa de Gobierno había anunciado meses atrás otorgar mil 500 millones a la Línea 2, y de los acuerdos recientes, se determinó que este dinero será canalizado de la siguiente manera: mil millones para la atención de trenes e instalaciones fijas y vías que corren de Cuatro Camiones a Tasqueña, y 500 millones de pesos restantes para la compra de equipo como tableros de control.

“Será canalizado a diferentes exigencias, que son necesarias atender. Que se utilicen para proyectos que tenemos ya realizados, y que sería como el cambiar los tableros de control óptico, tanto de la misma Línea 2 como del Puesto Central de Control, así como del despacho de carga. Que no se utilicen para asuntos estéticos , sino para que se utilicen para proyectos que beneficien realmente al usuario”, enfatizó.

El acuerdo entre el sindicato y el gobierno se da tras la marcha que trabajadores realizaron en febrero y el llamado urgente a dar mantenimiento.