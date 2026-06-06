Como buen tapatío, Zandokan Jr. creció con el futbol latiendo en el corazón. Desde muy pequeño eligió los colores rojinegros del Atlas, una pasión que va más allá del deporte y que lo conecta con sus recuerdos más entrañables.

La escuadra atlista representa para él los sábados de infancia compartidos junto a su papá y su abuelo, momentos que forjaron un amor difícil de explicar, pero imposible de borrar, y que hoy forman parte de su identidad dentro y fuera del ring.

“Ser del Atlas es algo que traigo desde la cuna, gracias a mi abuelo y a mi padre. La verdad es un amor que no se puede entender. Son los colores, no importa que pierdan. Es el equipo que me ha tocado ver por muchos años en el estadio Jalisco”, mencionó el gladiador la estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El esteta, quien celebró con euforia el reciente bicampeonato de la Liga MX, habló de sus ídolos y no dudó en trazar un paralelismo entre la historia de los grandes canteranos del club y el trabajo formativo que realiza dentro de la Seria y Estable.

“Para mí, el referente es Andrés Guardado; también Rafael Márquez, a quien vimos jugar a un gran nivel en Europa. Me gusta que es un equipo de buenos canteranos, como la Arena México, que nutre a nuestras filas y también al extranjero”, finalizó Zandokan Jr., quien desea dejar atrás los malos ratos debido a las lesiones y de una vez por todas brillar como una de las máximas figuras del CMLL.

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