La lucha libre ya no vive sólo dentro del ring. Hoy, varias figuras buscan conectar con sus fans desde podcasts, redes sociales y shows en vivo, y Cibernético entendió bien ese nuevo juego.

Con La Taberna del Pecado, el luchador dio un paso más en esa faceta y llevó el proyecto al Foro Gran Recinto, en Ciudad Satélite, junto a Potro de Acero. El proyecto apunta a más funciones y a dejar una huella dentro del contenido luchístico.

Potro de Acero aceptó que este salto al escenario representa un reto distinto. “Entender cómo manejar a un público no es lo mismo atrás de una cámara que ya estando con ellos. Nos estamos dando cuenta de la dimensión de las cosas que podemos hacer. Quizá convertirnos en una especie de network de contenido”, explicó sobre el cambio de formato.

El también creador de contenido dejó claro que el show puede crecer mucho más. “Nuestra idea es, en algún punto, llegar a hacer una gira por la República Mexicana, pero que primero conozcan lo que es el concepto de la Taberna del Pecado en vivo”.

Cibernético, fiel a su estilo, dijo: “Aquí es orgánico, aquí nos podemos equivocar y es en vivo. No puede ser perfecto. Si es perfecto, pues qué hueva. Entonces, todo puede pasar”.

El riesgo también incluye críticas, reclamos o una posible funa. “No pasa nada, no te vas a morir por una funa, ¿verdad? Va a llegar un momento que a lo mejor digan: ‘Ay, qué no mamen’ Pero para eso hay algo que se llama renovación. Eso lo tenemos en cuenta”, soltó con el tono directo que lo caracteriza.

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