La destrucción de los vitrales de colores amarillo y rojo que decoraban la estación Viaducto, de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) ha causado indignación entre usuarios que se han manifestado en redes sociales.

Han circulado fotografías en las que se puede ver cómo se han retirado los vidrios de colores al igual que los tabiques que lo sostenían. Este diseño de vitral es parte de varias estaciones del metro de la línea azul y fue diseñado por el arquitecto Enrique del Moral, colaborador en la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria y diseñador de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, obras en las que trabajó junto a Mario Pani.

Ante las críticas, el STCM explicó que se conservará el diseño original, se colocarán celosías y declaró que el muro no tienen protección patrimonial.

“El Metro informa que como parte de la rehabilitación arquitectónica integral en la Línea 2, en la estación Viaducto se sustituirán las celosías, conservando su diseño original. Las piezas actuales presentan deterioro avanzado por factores ambientales, con fracturas, filtraciones y acumulación de suciedad; incluso algunas ya habían sido reemplazadas por acrílico. Estos elementos no cuentan con protección patrimonial, lo que permite actualizar los materiales por opciones más duraderas y seguras, respetando su esencia. Agradecemos la comprensión y reiteramos el compromiso con instalaciones seguras y funcionales”, informó el Metro a través de X.

Estos trabajos en la estación Viaducto son parte de la remodelación de la línea 2 en el marco del Mundial de Futbol.

Se solicitó información al Instituto Nacional de Bellas Artes sobre si intervendrá o revisará el proceso de restauración del vitral, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

