¿Lo que ven nuestros ojos es la realidad o una alucinación? La exposición Capítulo VIII: Alucinaciones, en el centro cultural Lago Algo, aborda cómo la tecnología, con la Inteligencia Artificial ocupando un lugar central, pueden alterar la forma en la que vemos el mundo. En la muestra participa el artista Trevor Paglen (Estados Unidos, 1974), quien a través de sus obras reflexiona sobre la vigilancia, lo invisible o el sesgo de la IA. Sus creaciones se han expuesto en el Museo Reina Sofía (Madrid), Museo Tate Modern (Londres), en el MET (Nueva York) y ahora que llega a Ciudad de México comparte que en esta exposición quiere aprender cómo es que el humano ve a través de sus ojos:

“Más allá del arte, quiero algo que me enseñe cómo ver, en especial cómo ver hoy en día, porque la forma de mirar está cambiando, ya no vemos sólo con nuestros ojos, sino a través de máquinas que nosotros mismos hemos fabricado. ¿Sabías que hay más cámaras que ojos humanos en el mundo?”, dice en entrevista.

El recorrido comienza con Faces of ImageNet, que consiste en una cámara que graba a los visitantes en cuanto entren a la sala, una vez captados, la IA se encarga de asignarle una etiqueta a cada persona, que se proyecta en una gran pantalla. Para sorpresa de muchos, esa etiqueta puede clasificar a la persona con palabras como “soberbio”, “hipócrita” o “perro” y “zorra”, sin siquiera conocerla. De esta forma, Paglen quiere mostrar todo lo que puede salir mal por los sesgos que hasta la fecha tiene la IA, en este caso el del sistema ImageNet. A partir del terror que le causa el sesgo, el artista busca crear conciencia, pues aunque hoy en día se piense que la IA es una tecnología sofisticada, en realidad puede llegar a ser absurda y errada. “Verlo así pienso que nos ayuda a rebajar el estatus que le hemos dado”.

Faces of ImageNet es una cámara que graba a los visitantes al llegar, luego les asigna una etiqueta y se proyectan en una gran pantalla. La sorpresa es que se clasifican con palabras como “soberbio”, “hipócrita ”o“ perro” y “zorra” sin razón alguna. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Ante la pregunta sobre qué ha aprendido con la creación de estas obras de arte sobre su inquietud de cómo vemos hoy en día, Paglen dice que tiene dos ideas: estamos usando a la tecnología para ver por nosotros y que a la vez altera nuestra realidad.

Y aunque Trevor Paglen no sataniza la IA, pues reconoce beneficios como hacer trabajos más eficaces, dice que ya es momento de que la sociedad se plantee preguntas como dónde queremos y dónde no queremos usar Inteligencia Artificial.

La muestra es un diálogo entre las obras del colectivo alemán Troika, que en particular busca reflexionar sobre cómo estos sistemas se han dedicado a mostrar un mundo más coherente y ordenado de lo que es en realidad.

La muestra Capítulo VIII: Alucinaciones estará abierta al público hasta el 5 de mayo, en Lago Algo (Lago Mayor, II Sección Bosque de Chapultepec).