El artista Néstor Jiménez (Ciudad de México, 1988) hace una epopeya del hombre común en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) con su exposición individual titulada Uno entre millones.

A través de seis obras de arte, el artista egresado de La Esmeralda presenta aspectos que enfrenta el hombre común en su día a día, como lo son la alimentación, la educación, la muerte y la memoria. Por ejemplo, hay collages hechos de muñecos de papel periódico, específicamente de la sección de anuncios de ocasión con ofertas de trabajo.

“Representan trabajadores informales que, como lo sabes, son base de la economía nacional, y están recortados sobre anuncios de trabajo, que cada vez son menos en el periódico precisamente por el proceso de digitalización de la información”, comenta Jiménez para ejemplificar cómo el tema de las clases sociales está presente en la muestra.

Las obras fueron creadas para la ocasión y son de diversos materiales, como bastidor de pino —con el que, señala Jiménez, también se fabrican los ataudes más comunes—, lápiz lázuli, bermellón y blanco de plomo —pigmentos asociados a la realeza— y concreto. Los materiales no fueron elegidos de manera aleatoria, pues también forman parte del planteamiento sobre las clases sociales, indica Jiménez.

“Toda esta cuestión es como para pensar o para ver la reflexión acerca de cuáles son los factores socio-históricos que permiten que el hombre común, el hombre promedio, en algún momento tenga la posibilidad de trascender hacia el hombre extraordinario y ser incluido en la historia”, detalla el creador.

El origen de esta muestra radica en el retrato mortuorio del padre de Jiménez: “Un hombre trabajador, que por X o Y circunstancias vivenciales crió como hijo a un artista, que por una serie de factores socio-históricos, como el hecho de que el MUAC se propusiera realizar una serie de exposiciones para artistas de menos de 40 años, se permite que la imagen de un hombre común se exhiba en un museo”.

Jiménez —quien ha expuesto en recintos como el Museo de Arte Carrillo Gil, Cecut, y en el Museo Universitario del Chopo— explica que partir de experiencias personales va más allá de mostrar su vida, pues considera que sus vivencias personales se vuelven al mismo tiempo “la historia de todos”.

“Uno entre millones puede ser alguien que destaca entre la masa, pero también puede ser el hombre diluido en la masa. Espero que la exposición pueda ser un punto de partida para reflexionar acerca de nosotros mismos en el momento actual y recordar que siempre es bueno, a pesar de la precariedad y la angustia con la que vivimos todos, recordar que es importante darle sentido a las acciones que hacemos y, en una de esas, mantener la esperanza de ser ese uno entre millones al que tanto aspiramos todos y cada uno de nosotros”, explica el artista.

La exposición Uno entre millones estará abierta al público hasta el 7 de julio.