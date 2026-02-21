La mudanza a Parque Aztlán de las colecciones de Frida Kahlo y Diego Rivera del Museo Dolores Olmedo “ha quedado anulada”, así lo dio a conocer el director de Administración y Finanzas del museo, Octavio Carrasco, a través de un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que resulta de una queja colectiva que interpuso el Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo.

La CNDH explica al colectivo que realizó una visita a las instalaciones del Museo Dolores Olmedo, donde constató que el inmueble está siendo restaurado y se pudo conversar con Carrasco, quien explicó lo siguiente:

“Derivado de la pandemia, el museo atravesó por una situación económica difícil. Posteriormente, surgió una propuesta para considerar la opción del traslado, misma, que fue confirmada por la presidenta de la República a través de sus "mañaneras"; sin embargo, atendiendo a la naturaleza del Fideicomiso se optó por una estrategia de restauración y modernización de las instalaciones, con una proyección de reapertura para el año 2026. Comentando que podría ser entre los meses de marzo y abril de ese año, por lo que actualmente se encuentran en trabajos de restauración y modernización de las instalaciones, así como de los sistemas de conservación para su próxima apertura. Respecto al proyecto del posible traslado de la colección de Frida Kahlo y Diego Rivera al parque urbano 'Aztlán' precisó que ha quedado anulada”.

El colectivo ha celebrado esta decisión, que ha calificado como una “victoria histórica”.

“Lo que parecía una batalla imposible contra intereses económicos, se convirtió en un movimiento imparable. (...)Hoy la voluntad de Dolores Olmedo se respeta: ¡Su museo vive y se queda en La Noria!”, comunicó a través de su cuenta de Facebook.

Con la pandemia de Covid-19, el recinto cerró sus puertas al público, como todos, pero a diferencia del resto no volvió a reabrir.

Para 2021 se anunció su traslado a Parque Aztlán, tema que inquietó a especialistas porque sería ir en contra de la voluntad de su fundadora:

“Fallecida ‘La Fideicomitente’ Dolores Olmedo Patiño, no podrán salir del domicilio del Museo Dolores Olmedo Patiño los bienes que integran el patrimonio fideicomitido”, se lee en el “Contrato de Fideicomiso denominado Museo Dolores Olmedo Patiño”. También preocupó porque reforzaría el centralismo de la cultura en la ciudad.

Durante cinco años, el recinto fue hermético con la información de su traslado. Fue hasta julio de 2025 que manifestó “su más enérgico rechazo a las acusaciones (...) respecto al cierre temporal del museo, la gestión del acervo y la supuesta vulneración de la voluntad de nuestra fundadora, la señora Dolores Olmedo”. Entonces anunció que está en restauración y que preveía su reapertura para 2026.

Fue en agosto del año pasado que el recinto dio a conocer que reabriría al público en el marco del Mundial de Futbol. Durante la Semana del Arte albergó una exposición del artista Yoab Vera, en colaboración con la galería Saenger. Pero no sin antes anunciar la fecha oficial de reapertura:

“Próximamente estará disponible nuestro nuevo sitio web para reserva de boletos #SAVETHEDATE 30 de mayo 2026 #MuseoDoloresOlmedo”, publicó en sus redes sociales.

