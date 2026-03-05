La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, afirmó que en la Ciudad de México los delitos de alto impacto se redujeron en un 8 % durante febrero de este año, comparado con el mismo mes de 2025, mientras que los homicidios disminuyeron en un 22 % en el mismo comparativo.

La mañana de este jueves, durante el informe del Gabinete de Seguridad del mes de febrero, Brugada Molina mencionó que el promedio de homicidios al día también ha ido a la baja.

"Hemos logrado reducir el promedio diario de homicidios que se cometen lamentablemente en la ciudad. En febrero registramos un promedio de 1.8 homicidios al día, es decir, menos de 2 homicidios diarios y este es el mejor resultado que se tiene desde que desde que inició esta administración y tampoco y también no se alcanzaba esta cifra desde hace 4 años, desde 2022, si recordamos", aseguró.

Afirmó que en materia de robo de vehículos con y sin violencia se registró una disminución del 28% comparado con febrero 2025.

La mandataria local dijo que al inicio de su administración se registraban 23 robos de vehículos al día, mientras que en el mes de febrero de 2026, la cifra fue de 13 coches robados al día.

En el particular del robo de vehículo con violencia se registró una reducción del 43% respecto con 2025, señaló.

