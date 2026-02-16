Más Información

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó una reducción del 19% en los en la Ciudad de México, en enero de 2026, respecto al mismo mes del año pasado.

Con estos datos, aseguró que enero pasado fue “el mejor inicio de año” en materia de seguridad desde hace 11 años.

“El mes de enero fue el mejor inicio de año para la seguridad, este enero es el más seguro desde hace 11 años en la Ciudad de México; los delitos de alto impacto, comparado el mes de enero de 2026 con el mes de enero de 2025, disminuyeron 19%; y comparado con 2019, disminuyeron 68%”, dijo.

Lee tanmbién

En conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina precisó que el promedio diario de delitos cometidos en enero pasado fue de 47, mientras que en el mismo mes del año pasado la cifra fue de 59.

Brugada Molina destacó también que enero pasado hubo una reducción del 35% en el robo de vehículo con y sin violencia, respecto al mismo mes del año pasado; mientras que este tipo de robo únicamente con violencia, presentó una disminución del 53%.

En el caso del robo a personas en espacio público indicó que tuvo una reducción del 16%.

Lee también

Brugada Molina destacó que la reducción de los delitos de alto impacto se ha visto en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, explicó que desde que arrancó la actual administración, han sido detenidos 8 mil 822 personas por delitos de alto impacto en la capital, de las cuales, 519 fueron detenciones ocurridos en enero pasado, entre ellos, cinco objetivos prioritarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]