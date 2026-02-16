La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó una reducción del 19% en los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, en enero de 2026, respecto al mismo mes del año pasado.

Con estos datos, aseguró que enero pasado fue “el mejor inicio de año” en materia de seguridad desde hace 11 años.

“El mes de enero fue el mejor inicio de año para la seguridad, este enero es el más seguro desde hace 11 años en la Ciudad de México; los delitos de alto impacto, comparado el mes de enero de 2026 con el mes de enero de 2025, disminuyeron 19%; y comparado con 2019, disminuyeron 68%”, dijo.

En conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina precisó que el promedio diario de delitos cometidos en enero pasado fue de 47, mientras que en el mismo mes del año pasado la cifra fue de 59.

Brugada Molina destacó también que enero pasado hubo una reducción del 35% en el robo de vehículo con y sin violencia, respecto al mismo mes del año pasado; mientras que este tipo de robo únicamente con violencia, presentó una disminución del 53%.

En el caso del robo a personas en espacio público indicó que tuvo una reducción del 16%.

Brugada Molina destacó que la reducción de los delitos de alto impacto se ha visto en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, explicó que desde que arrancó la actual administración, han sido detenidos 8 mil 822 personas por delitos de alto impacto en la capital, de las cuales, 519 fueron detenciones ocurridos en enero pasado, entre ellos, cinco objetivos prioritarios.

