La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los homicidios dolosos disminuyeron en 42% desde el inicio de su administración, de septiembre de 2024 al 31 de enero pasado.

“Hay 36 homicidios diarios menos”, destacó Sheinbaum Pardo.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indicó que también se registró una disminución en los delitos de alto impacto, particularmente la extorsión.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 10 de febrero en Palacio Nacional, Figueroa Franco destacó la reducción del homicidio doloso de 42%.

“Una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país”, dijo. al mencionar 36 homicidios dolosos por día, respecto a septiembre de 2024, “lo que confirma una disminución sustantiva”.

Ante la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se identificó una reducción del 38% en la comisión de este delito.

26 estados disminuyeron su promedio de homicidios dolosos

Explicó que a nivel nacional, siete entidades federativas concentraron el 50.6% del total de homicidios de todo el país: En primer lugar está Guanajuato, que representó el 8.8% del total; en segundo lugar, Baja California con 8.4% del total nacional; en tercer lugar está Chihuahua, con 7.9%; en cuarto lugar se encuentra el Estado de México, con 6.8%; en quinto lugar, Sinaloa con 6.7%; en sexto lugar, Morelos con 6.2% del total; y en séptimo lugar, Guerrero con 5.8% del total nacional.

Al comparar enero de 2025 contra enero pasado, se observa que 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos. Destaca Zacatecas, con -88%; San Luis Potosí, con -83.9%; y Quintana Roo, con - 73.2%.

Por estado, destacó la titular del SESNSP el comportamiento de los homicidios dolosos en Guanajuato, de septiembre de 2024 a enero de 2026, donde se presentó “una importante reducción, sobre todo a partir de febrero de 2025, con lo que ya suman 11 meses con esta tendencia”.

“Se trata de una disminución del 65% en el promedio diario de homicidios, después de que Guanajuato llegara a registrar 12.71 homicidios diarios en febrero de 2025, mientras que en el mes que acaba de concluir se registraron 4.45 homicidios dolosos en promedio diario, por lo que enero de 2026 es el mes más bajo de los últimos 17 meses”, refirió.

Delitos de alto impacto, a la baja: SESNSP

Detalló Figueroa Franco de manera mensual que los delitos de alto impacto, también de septiembre de 2024 a enero de 2026, van a la baja si se compara octubre de 2024, cuando se registraron 636.6 delitos de alto impacto en promedio diarios contra 441.3 que se registraron en enero de 2026.

Se tiene una reducción del 31%, destacando que enero de 2026 es el mes más bajo también de los últimos 17 meses, dijo.

El delito de robo de vehículo con violencia a nivel nacional, también de forma mensual del inicio de la administración a enero de 2026, observó “una clara tendencia a la baja” con una reducción del 39%; en octubre de 2024 se registraron 149.13 robos de vehículo diarios en el país, y en enero de 2026 se registraron 90.42 robos de vehículo con violencia diarios en promedio, dijo.

“Y si analizamos también este mismo delito de forma anual, también lo vemos claramente a la baja, si comparamos 2018 contra 2026; el preliminar que tenemos iniciando este 2026, la disminución sería de un 57%”, apuntó.

“Vemos que prácticamente, todos los delitos de alto impacto presentan disminuciones”, aseguró Marcela Figueroa.

Sheinbaum: se tiene una Guardia Nacional consolidada

Frente a estos datos, la presidenta Sheinbaum mencionó que se tiene una Guardia Nacional consolidada: “Se sigue trabajando porque todos los días hay que mejorarla (...) una institución con seis años tiene que irse consolidando”.

Mencionó además que su gobierno reforzó la inteligencia e investigación, además que hay más coordinación con estados y todas las instituciones del gobierno de México.

“Obviamente se ha reforzado la atención a las causas”, expresó.

