Más Información

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom

Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas

Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas

Avanza vacunación contra sarampión; hay módulos que no abren

Avanza vacunación contra sarampión; hay módulos que no abren

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa este martes 10 de enero sobre los acontecimientos más relevantes de México y entorno al país.

Sigue aquí lo más relevante de su conferencia matutina.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]