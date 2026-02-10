Más Información
Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom
Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa este martes 10 de enero sobre los acontecimientos más relevantes de México y entorno al país.
Sigue aquí lo más relevante de su conferencia matutina.
