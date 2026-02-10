La reforma electoral volvió a atorarse luego de que la dirigente nacional de Morena rechazó el acuerdo previo de mantener a los plurinominales en la modificación.

Ocurrió el pasado viernes en una reunión privada, en la que estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, Pablo Gómez; la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y los líderes del Partido Verde en el Congreso, Carlos Puente y Manuel Velasco.

Fuentes involucradas en la negociación confirmaron la información a EL UNIVERSAL y compartieron detalles del encuentro.

Previamente al encuentro se tenía un acuerdo en el que se determinó que se mantendrían los 200 plurinominales para la Cámara de Diputados y 32 plurinominales para el Senado, y se tenía previsto que el viernes se firmara dicho pacto a fin de enviar la propuesta a Palacio Nacional y que esta misma semana la presidenta Claudia Sheinbaum la presentara ante el Congreso.

Sin embargo, Alcalde Luján rechazó que se mantuviera la figura de representación proporcional con el argumento de que la ciudadanía exige la eliminación o, en su caso, la reducción de las curules ganadas mediante esa figura.

También exigió la reducción de financiamiento en mayor porcentaje al pactado.

Lo anterior provocó la molestia de Alberto Anaya, Carlos Puente, y Manuel Velasco, quienes se levantaron de la mesa.

“Rechazó varios temas: financiamiento, disminución de pluris y fiscalización. Los tres, temas difíciles, Dijo que no podían aceptarlo y ellos (PT y PVEM) se levantaron muy enojados sin ningún acuerdo. Luisa está muy dura, se retractó de lo que ya se había avanzado”, se explicó a este diario.

Un día después de la reunión, el sábado 7 de febrero, Luisa María Alcalde aseguró en sus redes sociales que no apoya la propuesta de mantener la misma composición de los legisladores plurinominales en la reforma electoral.

“Es falso que Morena pretenda mantener el sistema actual de plurinominales; además, sostenemos que es factible una reducción sustancial del presupuesto de los partidos políticos”, declaró.

Las fuentes afirmaron que la dirigente nacional de Morena “está muy necia, dura e intransigente”; sin embargo, puntualizaron que esta semana habrá otra reunión para volver a negociar.

Los partidos aliados del PT y del Verde aseguraron que no habrá acuerdo si Morena no cede al tema de los plurinominales y financiamiento. Incluso, acordaron que si no se acepta su propuesta de mantener la representación proporcional “patearán el bote”, es decir, que dejarán correr el tiempo a la espera de que venzan los plazos legales.

En México, el plazo legal para aprobar una reforma electoral y que pueda aplicarse en los próximos comicios federales vence 90 días antes del inicio del proceso electoral. Tomando en cuenta que el proceso electoral para las elecciones de 2027 inicia formalmente la primera semana de septiembre de 2026, la reforma debería estar promulgada y publicada a más tardar el 31 de mayo de 2026.

Autoridades del Partido Verde explicaron a EL UNIVERSAL que Luisa María Alcalde está “desencanchada”, pues se integró a las negociaciones el pasado viernes, siendo esa reunión la primera en la que ha estado presente, por lo que señalaron que esperan que la lideresa guinda acepte las condiciones en los próximos encuentros, los cuales continuarán a lo largo de esta misma semana.

En paralelo, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, confirmó en conferencia de prensa que la negociación tuvo un retroceso y advirtió que resulta urgente lograr los acuerdos para evitar que venzan los plazos legales.

“En la Secretaría de Gobernación hay una mesa de trabajo de la que forman parte los tres dirigentes de los partidos coaligados y sus equipos. Estoy enterado. A veces avanzan, a veces retroceden, es parte de la negociación. Pero nos queda muy poco tiempo para el envío de la iniciativa y por eso tienen que acelerar, apresurar la redacción en materia constitucional y legal para los próximos días. Entonces, vamos a esperar que concluyan su trabajo con los partidos políticos coaligados antes de enviarse la iniciativa”, aseveró Monreal Ávila.