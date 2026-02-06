Más Información

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

El ex diputado local y exdirigente del PVEM en , Juan Pablo “N”, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial señalado del presunto delito de violencia familiar.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el político y empresario fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de , Puebla.

Posteriormente, fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde –según reportes policiales- enfrenta una .

Cabe recordar que el nombre del político aparece en una denuncia de un empresario restaurantero que acusó a autoridades del municipio poblano de San Andrés Cholula e integrantes de la familia del político, por el despojo de uno de sus restaurantes, ubicado en el lujoso centro comercial Riona High Plaza de Angelópolis en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla.

Lee también:

El dueño del restaurante "Fenotti", Armin Brandel, presentó tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Contraloría municipal de San Andrés Cholula.

En ellas señaló a funcionarios de dicho ayuntamiento y a los empresarios Kuri, entre ellos al exdiputado local y exdirigente estatal del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, de presuntamente despojarlo ilegalmente de su patrimonio, así como de amenazas y otros presuntos delitos.

El empresario acusó una presunta red de colusión entre autoridades de San Andrés Cholula, encabezado por la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres y los políticos poblanos de la familia Kuri para despojarlo de su restaurante Fenotti de dicha plaza comercial que albergará el parque temático KidZania.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]