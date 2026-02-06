El ex diputado local y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo “N”, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial señalado del presunto delito de violencia familiar.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el político y empresario fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Huejotzingo, Puebla.

Posteriormente, fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde –según reportes policiales- enfrenta una acusación de violencia familiar.

Cabe recordar que el nombre del político aparece en una denuncia de un empresario restaurantero que acusó a autoridades del municipio poblano de San Andrés Cholula e integrantes de la familia del político, por el despojo de uno de sus restaurantes, ubicado en el lujoso centro comercial Riona High Plaza de Angelópolis en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla.

El dueño del restaurante "Fenotti", Armin Brandel, presentó tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Contraloría municipal de San Andrés Cholula.

En ellas señaló a funcionarios de dicho ayuntamiento y a los empresarios Kuri, entre ellos al exdiputado local y exdirigente estatal del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, de presuntamente despojarlo ilegalmente de su patrimonio, así como de amenazas y otros presuntos delitos.

El empresario acusó una presunta red de colusión entre autoridades de San Andrés Cholula, encabezado por la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres y los políticos poblanos de la familia Kuri para despojarlo de su restaurante Fenotti de dicha plaza comercial que albergará el parque temático KidZania.

dmrr/cr