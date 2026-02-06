Más Información

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

El de un vehículo de plataforma en la zona metropolitana de la Ciudad de , el cual quedó videograbado en la cámara de seguridad de la unidad, se convirtió rápidamente en un tema viral.

Las imágenes del hecho -que de acuerdo con medios locales ocurrió el pasado jueves- muestran cómo un hombre y una mujer intentan despojar de sus pertenencias al conductor de aplicación, quien logra frustrar el asalto al acelerar el vehículo cuando circulaba en calles de Ciudad Judicial del municipio de , zona conurbada a la ciudad de Puebla.

La mujer portaba un taser con el cual le emite una descarga eléctrica al chofer; mientras que el sujeto sostenía un arma de fuego en las manos.

El clip, ampliamente difundido en la web y en algunos medios de comunicación, provocó una persecución y linchamiento en redes sociales en contra de los presuntos responsables.

El hombre y la mujer fueron ubicados por usuarios de redes sociales, sin que las autoridades policiales o ministeriales se hayan pronunciado al respecto.

