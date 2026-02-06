El intento de asalto a un chofer de un vehículo de plataforma en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla, el cual quedó videograbado en la cámara de seguridad de la unidad, se convirtió rápidamente en un tema viral.

Las imágenes del hecho -que de acuerdo con medios locales ocurrió el pasado jueves- muestran cómo un hombre y una mujer intentan despojar de sus pertenencias al conductor de aplicación, quien logra frustrar el asalto al acelerar el vehículo cuando circulaba en calles de Ciudad Judicial del municipio de San Andrés Cholula, zona conurbada a la ciudad de Puebla.

La mujer portaba un taser con el cual le emite una descarga eléctrica al chofer; mientras que el sujeto sostenía un arma de fuego en las manos.

El clip, ampliamente difundido en la web y en algunos medios de comunicación, provocó una persecución y linchamiento en redes sociales en contra de los presuntos responsables.

El hombre y la mujer fueron ubicados por usuarios de redes sociales, sin que las autoridades policiales o ministeriales se hayan pronunciado al respecto.

dmrr/cr