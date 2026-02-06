Guanajuato, Gto.- El empresario constructor Gerardo Arredondo Hernández, excandidato del PAN a la Presidencia Municipal de Salamanca, fue rescatado por agentes de Investigación Criminal del Estado en el municipio de Juventino Rosas, horas después de que un comando se lo llevó a la fuerza, en Salamanca, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado informó esta noche que en la operatividad varias personas presuntamente relacionadas con el hecho fueron detenidas y un hombre fue abatido, “ante la agresión contra las fuerzas de seguridad”.

“La víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de esta Fiscalía, que le brinda atención y acompañamiento integral. En tanto, continúan los actos de investigación para el esclarecimiento total de los hechos”, aseveró en un comunicado.

En una operación inmediata, agentes de Investigación Criminal liderados por agentes del Ministerio Público en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz lograron la liberación de la víctima de secuestro sin que se realizara pago alguno.

El constructor fue privado de la libertad alrededor de las 9:00 de la mañana de este 6 de febrero de 2026 en un establecimiento de materiales para construcción de su propiedad.

“Gracias al trabajo estratégico de inteligencia en gabinete y la acción operativa en campo, las autoridades lograron salvaguardar la integridad de la víctima”, acotó.

