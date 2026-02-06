Más Información

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"

En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Guanajuato, Gto.- El empresario constructor , excandidato del PAN a la Presidencia Municipal de Salamanca, fue rescatado por agentes de Investigación Criminal del Estado en el municipio de Juventino Rosas, horas después de que un se lo llevó a la fuerza, en Salamanca, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado informó esta noche que en la operatividad varias personas presuntamente relacionadas con el hecho fueron detenidas y un , “ante la agresión contra las fuerzas de seguridad”.

“La víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de esta Fiscalía, que le brinda atención y acompañamiento integral. En tanto, continúan los actos de investigación para el esclarecimiento total de los hechos”, aseveró en un comunicado.

Lee también:

En una operación inmediata, agentes de Investigación Criminal liderados por agentes del Ministerio Público en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz lograron la liberación de la víctima de secuestro sin que se realizara pago alguno.

El constructor fue privado de la libertad alrededor de las 9:00 de la mañana de este 6 de febrero de 2026 en un establecimiento de materiales para construcción de su propiedad.

“Gracias al trabajo estratégico de inteligencia en gabinete y la acción operativa en campo, las autoridades lograron salvaguardar la integridad de la víctima”, acotó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]