Mérida, Yucatán.- La esposa de un líder del cartel de Caborca en Chetumal, fue detenida en Mérida y está acusada de ataques peligrosos cometidos contra servidor público, cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos.

Un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva contra Gabriela Alejandra Argáez, de 29 años de edad alias “La Patrona” esposa de Valerio “N” alias “Monkey” presunto líder de una célula de Caborca en Chetumal, Quintana Roo.

La mujer, habría sido detenida hace unos 15 días, aunque apenas se dio a conocer, y estaría vinculada a la masacre ocurrida en Dzilam González.

Lee también: Extraditan a ciudadano estadounidense por feminicidio de su pareja en Sonora; se encuentra detenido en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el juzgador emitió la resolución con base en los datos de prueba recabados por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y presentados por el Ministerio Público.

Está acusada de ataques peligrosos cometidos contra servidor público, cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y daño en propiedad ajena cometido contra institución pública.

Según se dijo "Monkey" utilizo a su esposa para llevar las armas que utilizaron los sicarios para cometer el triple homicidio en Dzilam González, cuando ejecutaron al hijo de "Don Nato".

Lee también: Tras hallazgo de fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa, colectivos piden información; "exigimos nuestro derecho a la verdad"

El Juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, luego de no acceder a la suspensión condicional del proceso solicitada por sus defensores, al no cumplirse los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual la acusada permanecerá en prisión.

La SSP señaló que “por el momento no es posible proporcionar mayor información debido a que las investigaciones continúan”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier situación sospechosa o ilícita a los números de emergencias 9-1-1 o de denuncia anónima 089.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr