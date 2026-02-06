Más Información
Culiacán, Sin a 6 de Feb. - Ante el hallazgo de fosas clandestinas cerca de un rancho, en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde el Ejército mantiene un largo cordón de seguridad, colectivos de búsqueda solicitaron a la autoridad judicial de un informe del número de cuerpos encontrados y el estado de su localización.
El colectivo “Por las Voces sin Justicia A,C,” de Mazatlán divulgó en redes sociales un pronunciamiento ante este hallazgo desde el jueves pasado, en el sentido que la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo debe informar los resultados de las excavaciones y el mecanismo a seguir de identificación de víctimas.
Los miembros de este colectivo, en el texto, citaron: “es importarte señalar que podrían tratarse de nuestros familiares por lo que exigimos se respete nuestro derecho a la verdad, a la información y a un trato digno”.
Como parte del operativo desplegado desde el domingo pasado, con motivo de la desaparición de diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, las autoridades federales localizaron una zona en la sierra de Concordia, donde se presume, han sido encontrado fosas clandestinas, por lo que se mantiene cercado el perímetro.
Desde el jueves pasado, el Ejército bloqueó los accesos a la zona de la comunidad de El Verde, donde peritos y forenses, de la Fiscalía General del Estado, se encuentran desarrollando sus trabajos, sin que se conozca los hallazgos en este sitio.
