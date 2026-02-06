Más Información
Seis aeronaves y un inmueble fueron aseguradas por agentes federales en el sur de Veracruz, donde el área era usada ilegalmente para el aterrizaje de dichas unidades.
Fueron elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes encabezaron un operativo de cateo sobre la carretera Cosamaloapan-Papaloapan, entre las comunidades de La Isleta y La Carmela del municipio de Otatitlán.
El operativo se llevó a cabo luego que autoridades recibieron una llamada telefónica anónima en la que se denunció que ese lugar lo utilizaban para aterrizar y despegar avionetas, por lo que se abrió una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo.
En la acción participaron además elementos del Ejército mexicano, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz.
En el sitio hallaron seis avionetas (al parecer cinco operantes y una de ellas semidesmantelada), así como un fuselaje sin hélices, sin motor y sin tren de aterrizaje.
