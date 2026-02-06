Más Información

Vinculan a proceso a policía de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Secuestran a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato del PAN a alcaldía de Salamanca, Guanajuato; implementan operativo de búsqueda

Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas

Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles

Juegos Olímpicos de Invierno: Así fue la espectacular presentación de México en la Ceremonia de Apertura

UNAM, IMSS e IPN crean metodología para detectar más rápido y preciso el virus SARS-CoV-2; así funciona el proyecto

Seis aeronaves y un inmueble fueron aseguradas por agentes federales en el sur de , donde el área era para el aterrizaje de dichas unidades.

Fueron elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes encabezaron un sobre la carretera Cosamaloapan-Papaloapan, entre las comunidades de La Isleta y La Carmela del municipio de Otatitlán.

El operativo se llevó a cabo luego que autoridades recibieron una llamada telefónica anónima en la que se denunció que ese lugar lo utilizaban para aterrizar y despegar avionetas, por lo que se abrió una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo.

En la acción participaron además elementos del Ejército mexicano, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz.

En el sitio hallaron seis avionetas (al parecer cinco operantes y una de ellas semidesmantelada), así como un fuselaje sin hélices, sin motor y sin tren de aterrizaje.

