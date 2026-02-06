El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que el alcalde del municipio de Zacualpan, el priista Andrés Maldonado Yañez, sufrió un robo de su vehículo y no un ataque armado.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal expuso que el robo ocurrió en territorio tlaxcalteca, por lo que rechazó que se haya tratado de un ataque contra el alcalde, como la propia autoridad municipal lo reportó oficialmente.

“Él sufrió un robo de su automóvil y de sus pertenencias. Iba con su esposa y su chofer y fue en el estado de Tlaxcala, colindando con Puebla. Solo precisarlo”, expuso Ahued Bardahuil.

Detalló que se tuvo comunicación con funcionarios del Gobierno de Tlaxcala y se atendió al presidente municipal, quien –dijo- junto con su esposa salieron ilesos; sin embargo, su chofer recibió dos impactos de bala en una pierda y en un brazo.

Previamente, en un comunicado de prensa del propio Ayuntamiento de Zacualpan, se reportó el ataque armado y se informó que el chofer había resultado herido.

“Derivado de estos hechos, el C. Hilario Fregoso Calderón (chófer) resultó herido por impacto de arma de fuego y actualmente se encuentra recibiendo atención médica”, reportó el Ayuntamiento.

El martes pasado, fue baleada la vivienda de alcalde del municipio de Banderilla, el panista José Antonio San Gabriel Fernández; la puerta de acceso y un vehículo fueron dañados.

Ocupantes de un automóvil compacto dispararon contra la fachada de la casa habitación de dicho municipio asentado en la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa, capital del estado.

▶️ Transmisión en vivo | Conferencia de prensa – 6 de febrero de 2026 https://t.co/Fuc0yRMFXK — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) February 6, 2026

