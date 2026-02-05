Más Información

El alcalde del municipio veracruzano de Zacualpan, el priista Andrés Maldonado Yañez -quien viajaba en un automóvil con su esposa y su chofer-, fue la tarde de ayer miércoles, lo que dejó al conductor herido.

El presidente municipal y su esposa, según un comunicado de prensa del propio Ayuntamiento de Zacualpan, resultaron ilesos tras la agresión armada que es investigada por autoridades ministeriales.

El informe oficial señala que el alcalde y sus acompañantes habían viajado a la ciudad de Xalapa, capital del estado, y cuando regresaban a ese municipio del norte de Veracruz “fueron interceptadas por personas no identificadas”.

“Derivado de estos hechos, el C. Hilario Fregoso Calderón (chofer) resultó herido por y actualmente se encuentra recibiendo atención médica”, reportó el Ayuntamiento .

El martes pasado, fue baleada la vivienda de alcalde del municipio de Banderilla, el panista José Antonio San Gabriel Fernández; la puerta de acceso y un vehículo fueron dañados.

Ocupantes de un automóvil compacto dispararon contra la fachada de la casa habitación de dicho municipio asentado en la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa, capital del estado.

Ola de violencia en Veracruz

Durante el año pasado, la organización civil Causa en Común registró 83 en territorio veracruzano, entre ellos masacres, mutilaciones, descuartizamientos, así como asesinatos a policías, políticos y tortura.

El mayor número de eventos de alto impacto fueron masacres y mutilaciones con 15 casos cada uno; así como once de asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad; y diez casos de asesinato de personas de actores político.

