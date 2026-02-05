Más Información

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Tequilera José Cuervo: la legendaria empresa que acusó al alcalde de Tequila de extorsión; te contamos los detalles del caso

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Monterrey, Nuevo León. - Al menos es el saldo que ha dejado hasta el momento una balacera en el Centro de Monterrey, en Nuevo León.

Las se reportaron a las 18:00 horas sobre la avenida Juárez en su cruce con Aramberri, en la zona comercial conocida como Colegio Civil.

Testigos en el lugar revelaron que alcanzaron a ver a un grupo de jóvenes que detonaron armas en el lugar.

Elementos de atención atienden la zona del incidente (05/02/2026). Foto: Especial
En los hechos, seis civiles fueron alcanzados por las balas, cuando se encontraban en la zona.

Informes preliminares indican que dentro de los lesionados se encuentran mujeres y menores de edad que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente trasladados a hospitales de la localidad.

La zona permanece resguardada por la Fuerza Civil y la Policía de Monterrey.

Policías acordonan la zona de los hechos (05/02/2026). Foto: Especial
