Monterrey, Nuevo León. - Al menos seis civiles lesionados es el saldo que ha dejado hasta el momento una balacera en el Centro de Monterrey, en Nuevo León.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 18:00 horas sobre la avenida Juárez en su cruce con Aramberri, en la zona comercial conocida como Colegio Civil.

Testigos en el lugar revelaron que alcanzaron a ver a un grupo de jóvenes que detonaron armas en el lugar.

Elementos de atención atienden la zona del incidente (05/02/2026). Foto: Especial

Lee también Congreso de Tamaulipas elige a Norberto García Repper como nuevo fiscal anticorrupción; toma protesta

En los hechos, seis civiles fueron alcanzados por las balas, cuando se encontraban en la zona.

Informes preliminares indican que dentro de los lesionados se encuentran mujeres y menores de edad que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente trasladados a hospitales de la localidad.

La zona permanece resguardada por la Fuerza Civil y la Policía de Monterrey.

Policías acordonan la zona de los hechos (05/02/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr