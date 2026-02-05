Más Información

Ciudad Victoria.- Con 27 votos a favor y 6 nulos, el Pleno del Congreso del Estado eligió y le tomó protesta a Andrés Norberto García Repper Fávila, como el nuevo titular de la .

Durante el proceso para la renovación participaron 19 aspirantes, quienes se registraron en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Las personas que aprobaron los exámenes de control de confianza fueron Julieta Elena Martínez Trejo, Miguel Ángel Doria Ramírez, y Andrés Norberto García Repper Fávila.

La elección en el se llevó a cabo mediante votación por cédula. Una vez realizados el conteo, la Mesa Directiva declaró que Andrés Norberto García Repper Fávila había sido la persona con mayor número de votos; por lo que fue declarado electo por el Pleno Legislativo y rindió la protesta de ley.

