Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseguró que el sistema no tiene titular actualmente, a pesar de que Patricia Talavera Torres se asume como la nueva presidenta, el hecho lo sustenta en que su excompañera en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) nunca pudo acreditar su nombramiento con el acta que el Senado de la República debe firmarle a cada comisionado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Vania Pérez refirió que Patricia Talavera incluso cuenta con investigaciones abiertas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los presuntos delitos de abuso de funciones y desvío de recursos, pues por cuatro años ha cobrado casi 100 mil pesos al mes sin tener el acta de designación firmada por el Senado.

“Yo como presidenta, este último año, me tocó avalar los contratos de prestaciones de servicios y pedí el nombramiento o el acta –porque este señalamiento hacia ella se hizo desde hace muchísimo tiempo, desde el inicio de su periodo—y nunca me lo presentaron; por lo que yo revisé, ella no tiene un documento y nunca lo ha tenido”.

Patricia Talavera Torres, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) (03/02/2026). Foto: X (@Patitalavera)

“Hay denuncias, incluso, de carácter penal y de carácter administrativo. Hubo una sesión del SNA donde la fiscal Anticorrupción dijo que sí existían las denuncias, pero pronunciarse sobre si debía otorgársele de nuevo el contrato sería conflicto de interés porque ellos son quienes llevan las investigaciones por estos presuntos delitos de abuso de autoridad y desvío de recursos”, dijo Vania Pérez.

La ley del SNA acredita al comisionado con mayor antigüedad para ocupar el cargo de presidente del sistema cada vez que sale el presidente, y cada presidente debe ocupar la presidencia en el último año de sus cinco de gestión. Al salir Vania Pérez Morales, Patricia Talavera sí debería tomar la presidencia del SNA… pero en el aire queda si tiene el aval del Senado como integrante.

Rafael Martínez Puón, el otro comisionado que le queda al Comité de Participación Ciudadana del SNA, sí cuenta con dicha acta avalada por el entonces presiente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal; por lo que, en todo caso, él podría tomar la presidencia.

Patricia Talavera tomó posesión en su cargo de comisionada del SNA mientras Roberto Moreno, exsecretario técnico del sistema, ejercía ese cargo. Hace un año, Moreno fue removido de sus funciones por presuntas prácticas de corrupción, como falta de resultados, viajes innecesarios y tomar atribuciones fuera de su puesto.

“Al día de hoy, ninguna de las autoridades que integran el SNA ha hecho un pronunciamiento sobre los integrantes del CPC por todas estas irregularidades, tampoco han asumido que ella es la presidenta. Falta ver si ella los convoca a sesionar, pero la ley es muy clara que el Comité debe funcionar con mayoría… y dos no es la mayoría de cinco”, acusó Pérez.

