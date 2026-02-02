El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el conjunto de dependencias y organismos autónomos que tratan y resuelven los casos de corrupción en México. Aunque la percepción es que el SNA, a 10 años de su instalación, no ha resuelto ningún caso relevante de corrupción en México; a nivel internacional ha sido reconocido como uno de los sistemas más completos y avanzados para combatir la corrupción.

El Sistema de instaló formalmente el 23 de junio de 2016, luego de avalarse, en 2025, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAP), misma que creó al hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Dicha ley recuperó el esquema propuesto por las Naciones Unidas para poner en el centro de la toma de decisiones sobre casos de corrupción a los ciudadanos, a través de un Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por “ciudadanos destacados” en el combate a la corrupción y que cada presidencia fuera rotativa entre esas personas.

Se determinó que el CPC debía estar integrado por cinco personas notables y destacadas en su trabajo por la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y combate a la corrupción. Los ciudadanos integrantes tendrían cinco años el cargo con pago honorario.

La integración y misión del SNA

Además del CPC, el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por dependencias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes de la Función Pública), el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo de la Judicatura Federal.

Entes independientes al gobierno eran el Inai, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, encargada de manejar los recursos materiales y financieros que se le otorgaran a éste.

En conjunto, todos los entes que integran al SNA deben sesionar y avisarse mutuamente de casos de corrupción presentados en la Administración Pública Federal, evaluarlos y darles seguimiento hasta su sanción final, pero eso nunca ocurrió en 10 años.

Vania Pérez, expresidenta del SNA, en una entrevista a EL UNIVERSAL publicada en noviembre, admitió que “el sistema es como un llamado a misa”; y que en su interior no se hicieron grandes seguimientos e investigaciones por la falta de disposición y atención que varias dependencias mostraron hacia el funcionamiento. Señaló directamente al auditor superior, David Colmenares, de sabotear el trabajo del Sistema.

“Constantemente se ha ausentado el auditor superior de la Federación. Lleva cinco años que no asiste de manera regular a las sesiones, que no hace propuestas, que no envía oficios, que no se involucra en los trabajos del sistema. Desde mi punto de vista, la fiscalización debería ser el corazón de cómo es que vamos a rendir cuentas”, afirmó.

Vania Pérez Morales. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Los ciudadanos, sin poder ante denuncias

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Sistema Nacional Anticorrupción “no ha funcionado muy bien” y que su gobierno propondrá algunas iniciativas para modificarlo.

“Nuestro objetivo es empoderar al ciudadano en el tema de la corrupción que vive y pensamos hacer modificaciones, porque es un sistema, pues que no ha funcionado muy bien”, dijo.

En la entrevista que ofreció a El Gran Diario de México, Vania Pérez aseguró que mientras no haya protección para quien denuncie y no haya sanciones precisas, así como recuperación del dinero público en los casos de corrupción, no se hará un combate frontal al problema.

“Durante todo el tiempo que yo he estado aquí he denunciado algunas cosas y, ¿qué pasa?, pues se reciben amenazas, se recibe muchísima incomodidad. Si yo, como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, no puedo denunciar la corrupción, ¿qué le espera a un ciudadano?”, cuestionó en noviembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 2 de febrero del 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

