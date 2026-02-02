La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la renuncia del senador Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado de la República fue una decisión personal del legislador y descartó que su salida esté relacionada con un eventual nombramiento diplomático.

En conferencia de prensa en la Cineteca Nacional de Chapultepec, Sheinbaum explicó que López Hernández informó previamente a la secretaria de Gobernación sobre su decisión de dejar la coordinación del grupo parlamentario y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aunque continuará como senador.

“Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer”, señaló.

Lee también Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

La Presidenta consideró que la decisión del exsecretario de Gobernación contribuirá al fortalecimiento del partido en territorio.

“Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar”, dijo al ser cuestionada sobre si su salida responde a una estrategia política dentro de Morena.

Cuestionada sobre la posibilidad de ofrecerle alguna embajada, Sheinbaum fue enfática al rechazar esa versión.

“No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó”, puntualizó.

La Mandataria insistió en que se trata de una determinación tomada de común acuerdo entre el senador y el partido, sin que exista algún otro cargo en puerta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr