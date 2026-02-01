El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó a Morena de encubrir responsabilidades en el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca el pasado 28 de diciembre de 2025, que dejó un saldo de 14 muertos y decenas de heridos.

En un boletín, Acción Nacional advirtió que la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, enfrenta un “problema grave de credibilidad”, luego de que una supuesta filtración del expediente evidenciara omisiones e inconsistencias.

Romero Herrera resaltó que el proyecto del Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto operado y administrado por la Secretaría de Marina (Semar), responsable de la infraestructura, material rodante, operación personal, protocolos de seguridad y mantenimiento.

En ese sentido, señaló que tras el accidente, la narrativa oficial se condujo como si se tratara únicamente de un “error humano” individual. Por ello, aseguró que el país no puede aceptar una explicación “cerrada a toda prisa”, al existir posibles fallas del sistema de supervisión y de operación.

El dirigente panista retomó que el pasado 27 de enero la FGR ofreció una conferencia en la que sostuvo que la causa principal del siniestro fue el exceso de velocidad, atribuido al maquinista y a otros operadores. En esta línea, se descartaron fallas determinantes en las vías o en el tren.

De acuerdo con el presidente blanquiazul, esta conclusión se presentó “como si se tratara de un desenlace prácticamente definitivo”. No obstante, indicó que comenzaron a circular datos del expediente entre el 28 y el 31 de enero, los cuales “apuntan a elementos que contradicen la narrativa oficial”.

PAN exige peritajes internacionales independientes

Por lo anterior, Jorge Romero reclamó que no se descarte ninguna línea de investigación, incluidas las relacionadas con corrupción y supervisión política, que se ordenen peritajes internacionales independientes y que se investigue integralmente la obra: diseño, construcción, materiales, rehabilitación y operación.

El partido de oposición también solicitó que se aclare por qué se ignoraron al menos 14 auditorías desde 2019, investigación a quién supervisó la seguridad ferroviaria y comparecencia de todos los responsables, sin “excepciones ni intocables”.

Por último, exigió que haya responsabilidades administrativas, penales y políticas porque “la corrupción mata, hay familias que sufren mientras Morena encubre responsables en el caso del Tren Interoceánico”.

