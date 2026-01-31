Una jueza federal dio a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria que sigue en el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, por el que están detenidos el conductor y jefe de despachadores.

Por lo que, para el 28 de julio de este año el fiscal del caso deberá presentar ante Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, la acusación formal contra Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, si es que no solicita una ampliación para cerrar la indagatoria, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El jueves pasado Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores del tren siniestrado, respectivamente, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas relacionados con la muerte de 14 personas y 8 lesionadas.

En audiencia conjunta, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cintalapa, la jueza de control les dictó prisión preventiva justificada, por lo que fueron ingresados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 “El Amate”, ubicado en el municipio de Cintalapa, por el tiempo que dure el proceso penal. “Sin que exceda del plazo de dos años, bajo la supervisión y vigilancia del juez de Ejecución”, señaló la jueza.

Lee también Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Durante la diligencia, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón se reservaron su derecho a declarar y fueron representados por un defensor del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

En la audiencia se dio a conocer que Ricardo Mendoza Cerón padece de colon irritable y tiene que hacerse lavados diarios y tomar el medicamento Metformina, por lo que la jueza instruyó al director del penal de “El Amate” para que tome las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la salud del imputado y procurar que no se vulneren sus derechos fundamentales.

Según la jueza, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón no aportaron datos de prueba para revertir la acusación de la Fiscalía General de la República, que señala que la tripulación del tren viajaba a exceso de velocidad en el lugar del descarrilamiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.