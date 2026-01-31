El senador del PAN, Gustavo Sánchez Vásquez, falleció este sábado a consecuencia de complicaciones de salud, confirmó ese grupo parlamentario en una esquela en redes sociales.

El senador Sánchez Vásquez fue una figura relevante en la política de Baja California, desempeñándose en distintos cargos de elección popular.

Fue presidente municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, cargo que ocupó durante el periodo 2016–2019.

Su trayectoria estuvo marcada por su participación activa en temas de administración pública y representación ciudadana, tanto a nivel municipal como federal, donde actualmente ejercía su senaduría.

De acuerdo con la normatividad vigente, la suplencia en el Senado de la República será asumida por José Máximo García López.

