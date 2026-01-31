Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

Personal de la Secretaría de Economía y del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunirán el próximo 4 de febrero, para negociar una mayor colaboración en minerales críticos (litio, cobre, níquel, cobalto, grafito, entre ellos), en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el secretario Marcelo Ebrard.

Ese fue uno de los puntos que se acordaron el martes pasado, en la reunión entre Ebrard Casaubón y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Hoy, después de su participación en la reunión plenaria de los diputados de Morena, se le cuestionó al titular de Economía si se buscará aumentar la explotación de litio en cooperación con Estados Unidos, ya que México se encuentra entre los 10 países con mayores reservas a nivel mundial.

Secretario de Economía Marcelo Ebrard durante reunión plenaria de los diputados de Morena en San Lázaro (31/01/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“La semana que entra va a haber una reunión, bueno dos, convocadas sobre minerales críticos, la Secretaría de Economía tiene a su cargo el Servicio Geológico Nacional, y tenemos toda el área de minas adscrita a la Secretaría, entonces, vamos a asistir el día 3 de febrero, va Fernando Aboitis a estar presente, y el día 4 hay una reunión convocada por el Departamento de Estado (de Estados Unidos). Yo creo que sin problema les podemos dar el día 3, los resultados de esa reunión”, respondió.

El secretario de Economía también dijo que la próxima semana darán a conocer los resultados de las consultas sobre el T-MEC, realizadas en cada entidad del país; y aseguró que el tratado comercial “ya sobrevivió”.

“Yo no veo que esté en riesgo el tratado, porque ya estamos en consultas formales los tres países, ya terminamos el proceso de consulta. La próxima semana, nada más que nos dé la fecha, la presidenta, presentaremos los resultados de la consulta, estado por estado, qué nos dijeron, qué pidió cada sector, qué les preocupa, qué proponen”, explicó.

