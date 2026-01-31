Canciller De la Fuente dice que México mantendrá envío de ayuda humanitaria a Cuba; "no hay subordinación", asegura

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, a pesar de la imposición de aranceles del gobierno de Estados Unidos contra países que proporcione petróleo a ese país.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere. Y lo vamos a seguir ejerciendo, porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo. Y este es el mecanismo que nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que lo requieren”, dijo.

Durante la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el canciller hizo referencia al problema internacional, a petición de los legisladores morenistas, luego de que ayer conversó con Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, para hablar sobre “colaboración bilateral en las agendas de interés común”.

Al respecto, manifestó que no hay subordinación ante el gobierno de Estados Unidos, sino cooperación, y afirmó que los resultados han sido positivos.

“Hay cooperación, hay coordinación, no hay subordinación y hay un respeto irrestricto a nuestra soberanía. Los resultados, como les decía yo, son inobjetables. Hemos logrado tener una de las fronteras más seguras que ha habido en la historia. Y también hemos logrado avances fundamentales, vean ustedes, casi 50% se ha reducido los aseguramientos de fentanilo. Tenemos resultados que nos permiten decir el modelo que escogimos de trabajo, de colaboración sobre esos principios está dando resultados”, dijo.

