Más Información

Kanye West regresa a México después de 20 años de ausencia; estuvo en la Monumental Plaza de Toros

Kanye West regresa a México después de 20 años de ausencia; estuvo en la Monumental Plaza de Toros

Pumas gana, gusta y golea al Santos y mantiene el invicto en el Clausura 2026

Pumas gana, gusta y golea al Santos y mantiene el invicto en el Clausura 2026

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

Critica Cuauhtémoc Cárdenas calidad del sistema educativo; IPN otorga Doctorado Honoris Causa

Critica Cuauhtémoc Cárdenas calidad del sistema educativo; IPN otorga Doctorado Honoris Causa

Se registra enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad en Zacatecas; hay un muerto y dos mujeres heridas

Se registra enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad en Zacatecas; hay un muerto y dos mujeres heridas

Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen

Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen

Despiden 400 empleados de confianza del Poder Judicial; ajustan 10% de la plantilla laboral

Despiden 400 empleados de confianza del Poder Judicial; ajustan 10% de la plantilla laboral

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

¿Quiénes son los 11 detenidos en el Edomex?; operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco

¿Quiénes son los 11 detenidos en el Edomex?; operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

México asume la presidencia pro Tempore de la Alianza del Pacífico; impulsará integración regional y económica

México asume la presidencia pro Tempore de la Alianza del Pacífico; impulsará integración regional y económica

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Miami.— Luego de que el presidente firmó una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a , analistas dicen que la crisis en la isla en el Caribe se extenderá.

Para Miguel Alejandro Hayes, una caída de 30% de la disponibilidad de combustible implicaría una caída de 27% del Producto Interno Bruto (PIB), un repunte de 60% en los precios de los alimentos y de 75% en los del transporte y una caída de 30% del consumo de los hogares, informó a la agencia EFE.

El aparato estadístico cubano, mediante la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), informó que el territorio cerró 2025 con una inflación interanual de 14.07% en el mercado formal, después de 24.88% en 2024, según datos recogidos en diversos medios. La crisis energética es la cara visible del problema. “Tenemos meses de cortes con promedios cercanos a 20 horas diarias, apagones nacionales y un hastío social que no para de crecer”, dice Iladys Esparza, desde la isla, a EL UNIVERSAL. “La falta de combustible golpea nuestra vida que tratamos de llevar medianamente normal, movernos de un lugar a otro es muy difícil; esta crisis de apagones no ayuda con el transporte público y luego salen otros clandestinos, se encarece todo, hay desabastecimiento”, dice Iladys.

Lee también

Mientras, la operación contra Venezuela y el cierre del grifo petrolero hacia Cuba “es una extensión de la misma lógica para ir contra la dictadura cubana”, dice a este medio el analista Alejandro Castellano.

Tras la captura de Nicolás Maduro, “lo importante para el mundo que apoya el anti-castrismo fue el resultado práctico; el proveedor principal hasta ese momento, que sostenía una parte crítica del combustible de la isla quedaba fuera de juego y el suministro que pudiera seguir existiendo, se convirtió en un objetivo directo de la política de Washington”, añade Castellano.

La política hacia Cuba aparece descrita desde febrero de 2025 en documentos de agencias federales y en normas para reducir las fuentes de divisas del Estado cubano, elevar el costo de su aparato de seguridad y sostener programas de apoyo a actores civiles y de derechos humanos. El tono quedó fijado desde el Departamento de Estado.

Lee también

Esa estrategia se convirtió en instrucciones operativas con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 5, cuya implementación se reflejó en el Registro Federal de Estados Unidos. “Ahí se ordenan y explican restricciones sobre transacciones y actividades que, en la práctica, buscan aislar financieramente a entidades vinculadas al poder estatal y militar en la isla” dice a este medio una fuente del Departamento de Justicia de EU.

Mientras, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, contó tras un arresto que sufrió el 1 de enero que “ya toqué un calabozo”. “Es importante que la gente fuera de Cuba entienda por qué, incluso en un escenario de escasez extrema, el aparato coercitivo de Cuba sigue siendo un operador contra la libertad y los derechos humanos”, dice Castellano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte