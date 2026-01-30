El Órgano de Administración Judicial (OAJ) cesó a alrededor de 400 empleados de confianza del Poder Judicial de la Federación (PJF) como parte de los ajustes a su plantilla laboral.

Se trata de personal administrativo de confianza que fue notificado este viernes de la terminación de su nombramiento, debido al ajuste del 10% de las plantillas laborales, que se estableció en el Acuerdo de Disciplina Presupuestaria 2026.

Entre otras medidas, dicho Acuerdo establece la reducción del costo total anual de las “estructuras orgánicas”.

En diversos oficios, Laura Sandra Hasbach Melchor, directora general de Recursos Humanos del Órgano de Administración Judicial, dio cuenta de los despidos.

"De conformidad con el artículo 170 fracción VI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo, vigente en términos de lo dispuesto en el transitorio décimo noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

"Por el que se faculta a la persona titular de la Dirección General de Recursos para suscribir los nombramientos de las personas servidoras públicas adscritas a las áreas administrativas, comprendidas entre los niveles 10 a 33 del Catálogo General de Puestos vigente, le comunico que en mi calidad de titular he determinado la terminación de los efectos del nombramiento que le fue otorgado en el puesto de confianza de jefa de departamento del OAJ, adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos, que será a partir de que reciba el presente comunicado".

