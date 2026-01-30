Más Información
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó este viernes la detención de 11 presuntos integrantes de tres células delictivas vinculadas con al menos 16 asesinatos, venta y distribución de droga en los municipios de Tultitlán y Coacalco, Estado de México.
Entre los detenidos, integrantes de las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, se encuentran Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”, ambos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán, señaló el funcionario mediante un mensaje en una red social.
García Harfuch señaló que mediante labores de inteligencia e investigación, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía y Secretaría de Seguridad del Estado de México, llevó a cabo la captura de los sujetos que operaban con alto nivel de violencia en dicho municipio de la Zona Metropolitana del Valle de México.
