Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó este viernes la detención de 11 presuntos integrantes de tres células delictivas vinculadas con al menos 16 asesinatos, venta y distribución de droga en los municipios de Tultitlán y Coacalco, Estado de México.

Entre los detenidos, integrantes de las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, se encuentran Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”, ambos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán, señaló el funcionario mediante un mensaje en una red social.

García Harfuch señaló que mediante labores de inteligencia e investigación, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía y Secretaría de Seguridad del Estado de México, llevó a cabo la captura de los sujetos que operaban con alto nivel de violencia en dicho municipio de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lee también Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro