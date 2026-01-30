Más Información

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó este viernes la detención de 11 presuntos integrantes de tres células delictivas vinculadas con al menos 16 asesinatos, venta y distribución de droga en los municipios de Tultitlán y Coacalco, .

Entre los detenidos, integrantes de las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, se encuentran Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”, ambos elementos de la , señaló el funcionario mediante un mensaje en una red social.

García Harfuch señaló que mediante labores de inteligencia e investigación, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía y Secretaría de Seguridad del Estado de México, llevó a cabo la captura de los sujetos que operaban con alto nivel de violencia en dicho municipio de la Zona Metropolitana del Valle de México.

