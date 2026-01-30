Luego del secuestro de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver en el municipio de Concordia, al sur del estado de Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobierno federal ya se encuentra en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para su localización.

Durante conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal detalló que los hechos ocurrieron el 24 de enero, y aseguró que todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad participan en las labores de búsqueda e investigación, siguiendo instrucciones de la presidenta de la República.

“Estamos ya en coordinación con el estado. A las familias de las víctimas decirles que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la presidenta, no va a parar en su búsqueda”, afirmó García Harfuch.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Tijuana, Baja California (30/01/2026).

El titular de la SSPC precisó que no existe un número específico de elementos asignados exclusivamente al caso, aunque destacó que en la región existe un despliegue importante de fuerzas federales, principalmente del Ejército Mexicano, así como presencia de la Secretaría de Marina y refuerzos de su dependencia.

“No hay como tal un número determinado; como saben, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen un despliegue muy fuerte en la zona”, explicó.

Sobre la posible comunicación del gobierno de Canadá, dado que la empresa tiene capital extranjero, García Harfuch señaló que desconoce si la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido contacto con la embajada canadiense, aunque dijo que esa información corresponde a la Cancillería.

Desaparecen 10 trabajadores de una mina en Sinaloa (28/01/2026).

En cuanto a las investigaciones, indicó que en los primeros reportes no se tiene registro de amenazas previas ni agresiones anteriores contra los trabajadores de la minera, y que se trató de una misma acción delincuencial en la que las víctimas fueron privadas de la libertad.

El secretario de Seguridad también confirmó que en esa región de Sinaloa opera una célula criminal vinculada a “Los Chapitos”, de la cual ya se tiene identificado a uno de los líderes que controlan la zona, y señaló que el caso podría estar relacionado con un evento de extorsión a gran escala.

Reiteró que las autoridades federales y estatales continúan con las investigaciones para dar con el paradero de las víctimas y deslindar responsabilidades, sin descartar ninguna línea de investigación.

