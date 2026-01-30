Más Información

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

La mañanera de Sheinbaum, 30 de enero, minuto a minuto

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Ejército realiza ejercicio antiterrorista en líneas 1 y 5 del Metro de la CDMX; forma parte del plan para el Mundial 2026

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se identificó a una célula del grupo delictivo de “Los Chapitos” como responsable del ataque armado contra los diputados de en Culiacán, Sinaloa.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 30 de enero en Tijuana, García Harfuch aseguró que se tienen avances por el ataque contra y Sergio Torres Félix.

“Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente el gabinete de Seguridad, las instituciones del gobierno federal. Fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer los avances pronto”, dijo el secretario de Seguridad.

El titular de la SSPC mencionó que los legisladores de Movimiento Ciudadano están resguardados con custodia en el hospital.

