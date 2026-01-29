Culiacán.- El dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa y diputado local Sergio Torres Félix, quien resultó herido el miércoles durante un ataque armado, fue trasladado este jueves a un hospital de alta especialidad, sin que se especificara el sitio por seguridad.

Se informó que Torres Félix se encuentra en estado de salud delicado porque recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

El traslado del diputado local, y ex alcalde de Culiacán, se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad.

Lee también Lideresa de comerciantes ambulantes de Cuautla, Morelos, resulta ilesa tras ser blanco de ataque armado; su prima falleció

La diputada Elizabeth Rafaela Montoya, quien también resultó herida en el ataque, se encuentra estable y se restablece de una herida que tuvo en un ojo.

Al respecto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo este jueves que se continúan con las investigaciones sobre el ataque.

🚨Reportan traslado de Sergio Torres a otra clínica para continuar con su atención médica, tras el ataque armado que sufrió junto a la diputada Elizabeth Montoya.



El movimiento se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad.



📹@noticieristas pic.twitter.com/Asm3nFYb3H — Azucena Uresti (@azucenau) January 29, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr