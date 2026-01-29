Más Información

Culiacán.- El dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa y diputado local , quien resultó herido el miércoles durante un ataque armado, fue trasladado este jueves a un hospital de alta especialidad, sin que se especificara el sitio por seguridad.

Se informó que Torres Félix se encuentra en estado de salud delicado porque recibió un en la cabeza, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

El traslado del diputado local, y ex alcalde de Culiacán, se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad.

La diputada , quien también resultó herida en el ataque, se encuentra estable y se restablece de una herida que tuvo en un ojo.

Al respecto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo este jueves que se continúan con las investigaciones sobre el ataque.

