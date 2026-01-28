Más Información
Rocha Moya instruye implementar operativo de búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC; se desconoce su estado de salud
Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca
Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad
EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos
Culiacán. - A escasos minutos de abandonar el Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fueron atacados a balazos por hombres armados, por lo que ambos fueron trasladados heridos a un hospital.
Torres Félix, líder estatal del Movimiento Ciudadano, quien conducía su vehículo en compañía de la legisladora, sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, muy cerca de sus oficinas, personas armadas les dispararon por ambos lados, sin que se conozca la situación de salud de ambos legisladores locales.
El líder estatal de movimiento naranja fue el primer diputado que participó en el proceso de cuestionamiento del funcionario Joaquín Alberto Landeros Guicho sobre el tema de los endeudamientos, minutos después abandonó el recinto parlamentario en compañía de su homóloga, Montoya Ojeda.
