Culiacán.- El grupo interinstitucional en el que participan todas las fuerzas federales y estatales, en diversas acciones desplegadas en un lapso de siete días, lograron detener a 23 personas por diversos delitos, aseguraron 39 armas de fuego de diversos calibres, 12 mil 180 cartuchos útiles y 405 artefactos explosivos improvisados.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en un recuerdo de los logros alcanzados en los operativos efectuados entre los días 19 y 25 de enero, resaltó que en ese lapso de tiempo se logró recuperar 114 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 23 unidades motrices asociadas a hechos delictivos.
Sobre los 405 artefactos explosivos improvisados que se aseguraron, personal militar especializado en manejo de explosivos procedieron a su desactivación en zonas abiertas y alejados de centros poblados para evitar incidentes.
En las acciones encuadradas en el Operativo Especial “Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos” se localizaron 84 toneladas de precursores químicos, 58 kilogramos de marihuana, 79 plantíos de la misma yerba y siete de amapola.
Como parte de las acciones realizadas por elementos del ejército, la Guardia Nacional, elementos navales, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y elementos estatales, se inhabilitó un total de 18 nuevas cámaras de videovigilancia instaladas en forma ilegal en equipamientos urbanos.
Enfrentamiento deja tres detenidos lesionados en Mazatlán; fuerzas federales fortalecen su presencia en comunidad de Puerta de Canoa
