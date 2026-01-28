Culiacán. - En un camino de la comunidad de Puerta de Canoa, en el municipio de Mazatlán, un grupo armado atacó a elementos del ejército que patrullaban esa zona, por lo que los militares respondieron el fuego y lograron detener a tres de ellos, entre ellos un adolescente de 16 años, los cuales resultaron heridos.

Los elementos castrenses trasladaron a los detenidos con lesiones graves de impactos de bala a la comunidad del Habal, donde ambulancias de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos Veteranos los esperaban con paramédicos, los cuales les brindaron las primeras atenciones y luego los llevaron a un hospital.

Personal del ejército y de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal custodiaron a las ambulancias y desplegaron un operativo de vigilancia, en torno al hospital, donde fueron ingresados los civiles heridos, uno de ellos menor de edad, cuyas identidades no se han dado a conocer.

Fuerzas federales fortalecieron su presencia en la comunidad de Puerta de Canoa, en busca del resto del grupo delictivo que atacó al personal militar, sin que se conozcan los resultados de las acciones realizadas en esa parte rural del municipio de Mazatlán.

