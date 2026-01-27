Más Información
Un enfrentamiento a tiros en Zapopan provocó la muerte de una persona y dejó heridas a seis más; los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas en el cruce de las avenidas Guadalupe y Manuel J. Clouthier, en la colonia Jardines de Tepeyac.
Según los primeros reportes, un hombre acompañado por dos escoltas llegó a un centro comercial ubicado en ese punto cuando fue atacado por otros tres sujetos que se desplazaban en una camioneta, lo que provocó un tiroteo en el que se calcula hubo más de 40 disparos.
Las tres víctimas quedaron heridas en el lugar del enfrentamiento, mientras que los atacantes escaparon del sitio; al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones de seguridad y paramédicos que atendieron a los heridos para trasladarlos de emergencia a recibir atención.
Más tarde se reportó que a un par de kilómetros de ahí, en la confluencia de las avenidas Patria y El Colli, se localizó a dos personas heridas que portaban un arma de fuego que presuntamente fue utilizada en el tiroteo; ambos fueron trasladados a un puesto de socorro, pero uno de ellos murió a causa de los impactos de bala que recibió.
Después, al mismo puesto de socorro arribó otra persona con heridas de bala, quien se presume es el tercer atacante.
