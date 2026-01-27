LA PAZ, BCS.- La temporada de avistamiento de ballena gris 2026 en Baja California Sur inició con cerca de 200 ejemplares en la zona norte y sur del estado, confirmaron autoridades.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) confirmó que según el censo más reciente se tienen registrados 121 cetáceos en la Laguna Ojo de Liebre (13 ballenas con crías y 95 ballenas solas).

En el caso de la Laguna San Ignacio, otro de los puntos relevantes de avistamiento, se registran seis ballenas (dos madres con cría y 2 ballenas solas), haciendo un total de 127 cetáceos en esta región norteña.

Comunicó que las previsiones son que hacia el mes de abril el número de ejemplares aumente significativamente, casi para cerrar la temporada. Refirió que en la temporada 2024-2025 se contabilizaron 578 cetáceos en Ojo de Liebre y 91 en San Ignacio.

En tanto, en la zona de La Paz, en Puerto Chale, la alcaldesa Milena Quiroga Romero, confirmó que prestadores de servicios contabilizaron 80 ejemplares, y refirió que este número es alto según la experiencia de temporadas pasadas.

“En el ballenómetro ya van 80, llegaron muchas más temprano. Normalmente tenemos alrededor de 20 para estas fechas”, dijo en conferencia de prensa.

Refirió que en esta comunidad se realizará el Festival de inicio de temporada el 30 de enero.

La temporada de ballena gris inició formalmente el 15 de diciembre de 2025, y se extenderá hasta el mes de abril, como cada año. Durante este periodo se realizan diversos censos para documentar la presencia de ejemplares de ballena gris en los denominados santuarios balleneros del estado.

De acuerdo con la CONANP, se otorgaron 56 autorizaciones para la prestación de servicios turísticos a cooperativas pesqueras, ejidatarios y empresarios locales.

Se estima que esta actividad genera una derrama económica a casi 3 mil personas residentes de la región de Mulegé, la zona donde se registran los mayores arribos y nacimientos de cetáceos.

La Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, donde se ubican las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, es una de las áreas naturales protegidas más extensas de México, con más de 2.5 millones de hectáreas.

