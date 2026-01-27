Más Información

LA PAZ, BCS.- Autoridades del municipio de Los Cabos confirmaron la detección de la comisión de a conductores de plataformas digitales para el servicio de transporte, esquema que ya derivó en detenciones.

El secretario general del ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, declaró que en días recientes se registraron varios reportes de conductores que fueron, amenazados y obligados a realizar transferencias electrónicas, luego de aceptar servicios solicitados a través de aplicaciones de transporte.

Uno de los casos ocurrió en San José del Cabo donde un conductor fue interceptado y amagado con un arma punzocortante, lo llevaron a un domicilio y lo despojaron de sus pertenencias y de su dinero mediante transferencias electrónicas bancarias.

Al ser liberado solicitó auxilio y se desplegó un operativo para lograr la detención de los presuntos responsables. Un hombre y una mujer fueron detenidos, como resultado de ello.

El funcionario señaló que fue un “modus operandi” que han detectado y ya se aborda en la mesa de seguridad estatal, para identificar a que estén cometiendo estos ilícitos.

Declaró a medios que en otro caso, el día de ayer se recibió la denuncia de una mujer conductora de los servicios de aplicación Uber, quien refirió el intento de robo con violencia en su vehículo.

Operativos contra extorsiones a conductores de aplicaciones (27/01/2026). Foto: Especial
Operativos contra extorsiones a conductores de aplicaciones (27/01/2026). Foto: Especial

Tras otro operativo, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

“Con acciones coordinadas se han logrado detenciones de generadores de violencia, vinculados al delito de extorsión”, expresó.

Añadió que se seguirán reforzando los operativos de seguridad en la región así como las tareas de inteligencia para desarticular las bandas que estén operando con esta modalidad de delitos, puntualizó.

