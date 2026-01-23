El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Veracruz ha permitido una reducción sostenida en los delitos de alto impacto, así como avances significativos en el combate a la extorsión y la detención de generadores de violencia con operaciones internacionales.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Veracruz, el funcionario federal reconoció la coordinación con la gobernadora Rocío Nahle y subrayó que Veracruz es una entidad estratégica donde, bajo la conducción de la presidenta, se ha consolidado el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y una intervención operativa permanente.

De acuerdo con cifras oficiales, al corte del 31 de diciembre de 2025, el promedio diario de homicidio doloso en Veracruz mostró una reducción de 28 por ciento en comparación con septiembre de 2024, al pasar de 3.13 a 2.48 víctimas diarias. Asimismo, el promedio diario de delitos de alto impacto mantiene una tendencia a la baja, con una disminución del 0.3 por ciento al comparar 2024 con 2025.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de enero de 2026, las autoridades federales y estatales lograron la detención de 3 mil 571 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de mil 41 armas de fuego y más de 9 mil 700 kilogramos de droga, además de múltiples acciones contra líderes y operadores criminales vinculados con secuestro, extorsión, homicidio y cobro de piso.

Suman 49 personas detenidas por delitos de extorsión

En materia de extorsión, García Harfuch destacó los resultados de la estrategia nacional implementada el 6 de julio de 2025 por instrucción de la presidenta Sheinbaum. En Veracruz, esta política ha derivado en la detención de 49 personas por este delito, entre ellas seis objetivos prioritarios, así como la inhabilitación de 4 mil 621 líneas telefónicas utilizadas para extorsión en su modalidad virtual.

El secretario resaltó que estas acciones incluyen el combate frontal a la corrupción, con la detención de tres policías municipales que realizaban actos arbitrarios contra la ciudadanía, así como de José Miguel “N”, director de Seguridad Pública, quien presuntamente exigía dinero a un ciudadano bajo la modalidad de cobro de piso.

En el marco de los operativos contra organizaciones criminales, también se realizaron importantes aseguramientos en materia de hidrocarburos.

En el municipio de Vega de Ramírez se decomisaron 933 mil litros de combustible, 64 vehículos, tres cisternas y un predio relacionado con un grupo delictivo. En otra acción, seis cateos permitieron la detención de 10 personas más, el aseguramiento de armas largas, granadas, cartuchos y más de un millón de litros de hidrocarburo.

Entre las detenciones relevantes, García Harfuch informó sobre la cumplimentación de órdenes de aprehensión por homicidios de alto impacto, incluidos casos de violencia política, así como la detención de 13 policías estatales en Xalapa, acusados del delito de desaparición forzada de personas.

Destacó también la captura de José Luis, alias “El Gato”, jefe operativo de una célula criminal en la región de Poza Rica, junto con ocho integrantes más, a quienes se les aseguró armamento y equipo táctico, además del rescate de dos personas privadas de la libertad.

Finalmente, en Boca del Río y otros municipios, se realizaron cateos en diversos inmuebles que derivaron en la detención de nueve personas, entre ellas Alejandro “L”, alias “Don Alex”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Australia.

Al detenido se le aseguraron armas cortas, cartuchos y equipo de cómputo, indicios que permitirán ampliar las investigaciones.

El titular de la SSPC subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades del estado de Veracruz.

