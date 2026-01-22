Más Información
Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo
Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Lagua siguen en proceso legal
"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades
Alertan de tormenta invernal "potencialmente mortal" en EU; daños podrían rivalizar con los de un huracán categoría 3
"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia
Tras la tercera entrega de 37 narcotraficantes mexicanos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el traslado de capos de México a Estados Unidos fue para evitar delitos como extorsiones y homicidios, así como alianzas criminales.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla, el secretario de Seguridad señaló:
“Todas estas personas, como bien saben, lamentablemente dentro de prisiones, muchas veces generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente, en varios lugares donde están recluidos, tienen la oportunidad de continuar delinquiendo.
Lee también Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump
“Esto es en beneficio de nuestro país, al sacar a más de 90 personas que cometen delitos desde dentro de prisión. Lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales”, dijo.
Comentó que además se realizan revisiones aleatorias diarias en los penales federales y locales: “No solo es el traslado de estos sujetos, sino fortalecer de manera importante los penales en nuestro país”.
Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]