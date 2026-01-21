Más Información

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Gobierno ofrece a Verde y PT salvar pluris y parte de su beca

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Ronald Johnson, embajador de en México, reconoció la y “narcoterroristas” a territorio estadounidense, lo que demuestra voluntad compartida para desmantelar a los grupos de la delincuencia.

En sus redes sociales, el embajador Johnson aseguró que a un año de la llegada de a la Presidencia de Estados Unidos, ha colaborado de “una manera histórica” con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Desde que Donald Trump asumió el cargo hace un año, él y la presidenta Claudia Sheinbaum han colaborado de una manera histórica.

México traslada a EU a 37 reos de distintos centros penitenciarios (20/01/2026). Foto: SSPC
“La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a las autoridades de Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad.

