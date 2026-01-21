El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó 37 operadores de grupos criminales a Estados Unidos, en el día que el mandatario Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Esta acción responde a una solicitud del Departamento de Justicia de la Unión Americana (DOJ, por sus siglas en inglés) y se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte.

Con este traslado ya son 92 criminales de alto impacto enviados al país vecino del norte durante esta administración, quienes ya no podrán generar violencia en México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Entre los criminales que estaban en diferentes penales del país y que fueron llevados a Estados Unidos se encuentra Pedro Inzunza Noriega, El Sagitario o El Señor de la Silla, acusado de narcoterrorismo y de tráfico de drogas, del grupo de Los Beltrán Leyva.

También José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, familiar de Nemesio Oseguera, El Mencho; José Gerardo Álvarez Vásquez, El Indio, lugarteniente de Los Beltrán Leyva; María del Rosario Navarro Sánchez, La Señora, acusada de proporcionar apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los 37 operadores de grupos criminales fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

En el transcurso de la madrugada del martes, en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, se registró un fuerte operativo por parte de elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional y Protección Federal.

En redes sociales, García Harfuch enfatizó que se actuó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con respeto a la soberanía nacional. Entre los reos que fueron tras- ladados se encuentran El Señor de la Silla, operador de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, quien quedó a cargo de Los Beltrán Leyva. El Señor de la Silla actualmente está parapléjico tras recibir un disparo en la espalda y es requerido por una corte en San Diego, California.

En noviembre del año pasado, su hijo Pedro Insunza Coronel, El Pichón, fue abatido en Sinaloa por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Ambos eran buscados por Estados Unidos al ser señalados de encabezar una de las redes de producción y tráfico de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo.

También fue entregado José Luis Sánchez Valencia, Chalamán, familiar de Nemesio Oseguera, El Mencho; en agosto de 2025 se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición en Colima, donde operaba las actividades ilícitas para el CJNG.

El Chalamán es requerido por una corte de Washington, donde será presentado por acusaciones de narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores químicos que le imputa la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Además, fue trasladado José Gerardo Álvarez Vásquez, El Indio, lugarteniente de Los Beltrán Leyva, quien se encargaba de coordinar el tráfico de drogas a Estados Unidos y es acusado por cuatro cargos en el Distrito Sur de California. En 2010, El Indio fue capturado en Huixquilucan, Estado de México, y desencadenó un enfrentamiento que dejó dos muertos y 18 detenidos.

Entre los 37 operadores criminales resalta la entrega de la única mujer, María del Rosario Navarro Sánchez, alias La Señora o La Chayo, señalada por Estados Unidos de proporcionar apoyo al CJNG; es requerida por una corte federal de Texas por tráfico de armas, droga, personas y lavado de dinero.

A mediados de 2023, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) interceptaron comunicaciones de La Chayo y descubrieron un acuerdo para la compra de 20 rifles tipo AK-47 y dos rifles Barrett calibre .50 BMG por 66 mil dólares.

El 5 de mayo de 2025, fuerzas federales arrestaron a La Señora durante un operativo en el municipio de Magdalena, Jalisco, donde aseguraron armas de fuego, equipos de comunicación y dosis de drogas.

Otro trasladado fue Daniel Alfredo Blanco Joo, El Cubano, del Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ) y afín al Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes al vecino país del norte, considerado objetivo prioritario del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y llevado a una corte de Houston, en Texas.

El 15 de enero de este año elementos de la Semar y la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron en Mazatlán, Sinaloa a El Cubano por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los efectivos cumplimentaron la orden de aprehensión con fines de extradición. Blanco Joo mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua. De acuerdo con las investigaciones es identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional, encabezaba una célula delictiva dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia EU, así como operaciones de lavado de dinero.

En tanto, Armando Gómez Núñez, Máximo o Delta1, líder de Los Deltas, perteneciente al CJNG, fue requerido por una corte en Dulles, Washington. Delta 1 se desempeñaba como uno de los principales operadores del CJNG y era responsable de la expansión en Michoacán con una supuesta alianza del Cártel de los Viagras; se encargaba de coordinar la venta de droga y extorsiones a un grupo de internos en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en Jalisco.

Gómez Núñez fue detenido el 19 de diciembre de 2025 en el municipio de Zapopan, Jalisco. Es identificado como comandante de sicarios, ya había sido arrestado en 2020 y 2024.

Juan Pablo Bastidas Erenas, Payo Zurita, formó parte de la entrega a Estados Unidos; fungió como operador logístico de Los Beltrán Leyva y fue enviado a una corte de San Diego, en California.

Payo Zurita colaboró con El Chapo Isidro y Óscar Manuel Gastélum, El Músico, líder y lugarteniente de esa organización.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Dos, por sus siglas en inglés) informó en 2023, que Payo Zurita y José de Jesús Estrada Gutiérrez invirtieron en una carga de drogas que resultó ser la incautación récord de metanfetamina y fentanilo realizada por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el puerto de entrada de Otay Mesa.