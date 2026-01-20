Más Información
Entre los 37 jefes delincuenciales entregados hoy destaca María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora” o “La Chayo”, la primera mujer mexicana acusada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de narcoterrorismo.
Identificada como operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Navarro Sánchez es requerida por una Corte federal de Texas por tráfico de armas, droga y lavado de dinero.
Según la acusación de los fiscales, la mujer coordinó el tráfico de armas de Estados Unidos a México. A mediados de 2023, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) interceptaron comunicaciones de Navarro-Sánchez y descubrieron un acuerdo para la compra de 20 rifles tipo AK-47 y dos rifles Barrett, calibre .50 BMG por 66 mil dólares.
En mayo de 2025, fuerzas federales detuvieron a “La Chayo” durante un operativo en el municipio de Magdalena, Jalisco, en el que le aseguraron armas de fuego, equipos de comunicación y dosis de drogas.
Tras ser detenida, un juez federal frenó su extradición a los Estados Unidos, batalla que perdió este martes.
En abril de 2025, un juez federal giró la orden de aprehensión con fines de extradición contra la mujer, misma que un mes después se cumplimentó.
Estuvo recluida en la Comisaría de Reinserción Femenil en Puente Grande, Jalisco.
