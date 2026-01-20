Quién es “El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie" que enamoró a una ex Miss Universo

José Gerardo Álvarez Vásquez, "El Indio" o "El Chayan", es otro de los 37 capos mexicanos entregados a Estados Unidos este 20 de enero. Es identificado como líder del cártel de los Beltrán Leyva y estaba recluido en el CEFERESO 1 del Altiplano en el Estado de México.

"El Indio", detenido en 2010 en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, es acusado de tráfico de drogas.

Desde el mismo año de su detención, se le vinculó sentimentalmente con la exmiss Universo, la venezolana Alicia Machado, quien ha desarrollado parte de su carrera artística en México.

Machado, en cambio, negó varias veces tener nexos con el crimen organizado tras los supuestos vínculos con "El Indio", incluso se mencionó que su hija era producto de una relación con el narcotraficante.

Tras la captura de Álvarez Vásquez en 2010 en el municipio de Huixquilucan, las autoridades federales lo vincularon como encargado de las relaciones con los cárteles de Centro y Sudamérica. También lo identificaron como uno de los responsables del incremento de la violencia en los Estados de Morelos y Guerrero.

Durante el operativo de captura en abril del 2010, se informó que un grupo de sus sicarios agredió con armas de fuego al personal militar, mismo que repelió la agresión, dejando a dos presuntos delincuentes abatidos y la detención de 18 miembros de la organización delictiva.

De formar parte del Cártel de Sinaloa a ser clave con los Beltrán Leyva

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Álvarez Vásquez nació el 24 de febrero de 1965 y originalmente formaba parte del Cártel de Sinaloa, sin embargo, en 2008 rompió vínculos con la organización y fundó la organización narcotraficante Arturo Beltrán Leyva junto con otros exmiembros del Cártel de Sinaloa.

La organización es identificada como responsable de la adquisición de armas y municiones de EU para impulsar su actividad criminal y del tráfico de drogas ilícitas, como cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina. Se le atribuye el aumento de la violencia en México por delitos como secuestros, torturas, asesinatos y otros actos de violencia.

El Departamento de Estado de EU detalla que Álvarez Vásquez era responsable de supervisar las actividades de los Beltrán Leyva relacionadas con narcóticos en varias ciudades de México y de participar activamente en importantes compras de metanfetamina cristalina a granel.

También se dice que coordinaba el tráfico de narcóticos ilegales a Estados Unidos y supervisaba la repatriación de las ganancias derivadas de los narcóticos.

Este 20 de enero, "El Indio" fue parte de un nuevo envío de narcotraficantes al país vecino. En 2025, las autoridades mexicanas enviaron en dos ocasiones a criminales recluidos en penales de México, en total suman 92 enviados.

"El Indio", identificado como compadre de "La Barbie"

De acuerdo con información difundida en 2010 tras la detención de Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", quien figuraba entre los delincuentes más buscados y actualmente está preso en EU, se dijo que "El Indio" es identificado como el compadre de dicho capo de los Beltrán Leyva.

Durante un interrogatorio en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, "La Barbie" confesó conocer a "El Indio" porque era su compadre, así como a otros narcotraficantes mexicanos.

Valdez Villarreal también dijo que conocía a Juan José Balderas Garza, alias El JJ y agresor del futbolista Salvador Cabañas, quien recibió un disparo en la cabeza mientras permanecía en el Bar Bar en el año 2010.

Entre lo declarado por Valdez Villarreal también confesó que Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, era su amigo y que durante su carrera en el mundo del narco conoció a Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.

