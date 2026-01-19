Más Información

Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

Elementos de la (GN) y Ejército detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio Sainz Salazar, “El Mantecas”, jefe de la facción , vinculado al Cártel del Pacífico.

De acuerdo a las investigaciones se tiene conocimiento que, en 2023, “El Mantecas” participó con un grupo de sicarios en las agresiones armadas en contra de personal militar y de la Guardia Nacional, en la detención de .

Sainz Salazar fue capturado junto con siete integrantes: Israel Paéz Quintero, José Almir Pacheco Quiroga, Jesús Gómez Soto, Joseino Pérez Gastelum, Daniel Caro Medina, Lino López Zazueta y Rodolfo Alejandro Rocha Ángulo.

Los efectivos también aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

El informó que al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, los uniformados detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar su presencia realizó disparos de arma de fuego, tras lo cual, los efectivos repelieron la agresión y controlaron la situación.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ().

