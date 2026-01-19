Elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio Sainz Salazar, “El Mantecas”, jefe de la facción Beltrán Leyva, vinculado al Cártel del Pacífico.

De acuerdo a las investigaciones se tiene conocimiento que, en 2023, “El Mantecas” participó con un grupo de sicarios en las agresiones armadas en contra de personal militar y de la Guardia Nacional, en la detención de Ovidio Guzmán.

Sainz Salazar fue capturado junto con siete integrantes: Israel Paéz Quintero, José Almir Pacheco Quiroga, Jesús Gómez Soto, Joseino Pérez Gastelum, Daniel Caro Medina, Lino López Zazueta y Rodolfo Alejandro Rocha Ángulo.

Lee también Detienen a Iván Valerio Sainz “El Mantecas”, relacionado al Cártel de Sinaloa; es considerado objetivo prioritario

Los efectivos también aseguraron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

El gabinete de Seguridad informó que al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, los uniformados detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar su presencia realizó disparos de arma de fuego, tras lo cual, los efectivos repelieron la agresión y controlaron la situación.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr