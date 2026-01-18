Más Información

Avión militar de EU aterriza en Aeropuerto de Toluca y regresa a base estadounidense; gabinete reporta “vuelo autorizado”

Se definen finales de Conferencia en la NFL; Patriots vs Broncos, y Rams vs Seahawks, los encuentros

Detienen a Iván Valerio Sainz “El Mantecas”, relacionado al Cártel de Sinaloa; es considerado objetivo prioritario

Suprema Corte avala cobro a quienes contaminen ríos con aguas residuales; pide a empresas implementar medidores de descargas

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos 21 muertos

Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; “reforma electoral no es un capricho”, dice

Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, supuesto objetivo prioritario, relacionado al fue detenido este domingo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), se le describe de complexión robusta, cabello obscuro, barba tupida entre cana, playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negro. El estatus de la detención indica que está en traslado y no precisa donde fue capturado.

Fuentes locales señalaron que fue arrestado en las inmediaciones de las localidades de La Noria de Abajo y La Noria de Arriba en el municipio de Mocorito en Sinaloa.

